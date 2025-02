Jon Vlogs descobre cisto no pâncreas e diz que fará cirurgia: 'Deu medo'

O influenciador Jon Vlogs revelou que precisará passar por um procedimento cirúrgico para a remoção de um cisto no pâncreas que "pode ser maligno".

O que aconteceu

Jon Vlogs explicou que o cisto cresceu e passou de 0,9 mm para 3 cm. "Para quem gosta de mim e torce pelo meu bem, a parada no pâncreas cresceu. Com isso, tem cara de ser maligno e vou ter que tirar o cisto".

Vlogs desabafou sobre o cisto e disse estar apreensivo porque seu pai morreu de câncer no pâncreas. "[Estou] o dia todo pensativo, bem inseguro com essa parada, pois meu pai se foi através do câncer de pâncreas. Irei para os Estados Unidos e volto para realizar uma cirurgia".

Influenciador disse acreditar se tratar de uma condição genética. "Eu já acompanho [o cisto] desde 2021, já estava em mim antes de qualquer coisa, tenho muito problema gástrico, desde quando eu era menor".

Ele ressaltou que seu médico falou que a cirurgia precisa ser feita com urgência. "Melhorou com o tempo, mas agora cresceu para 3 cm. O médico olhou e falou: 'cara, do jeito que está, parece maligno. Tem que fazer uma cirurgia para ontem'".

Vlogs destacou que o cisto pode se tornar um câncer, por isso a necessidade da cirurgia. "É uma coisa triste, não é maneiro, mas é da vida. A gente não pode ficar triste. Minha mente tá avoada, eu vi o processo do meu pai, não quero que acontece comigo. Deu medo. É triste".

Jon Vlogs é um dos principais streamers do Brasil. Em seu perfil no Instagram, ele soma mais de 10,4 milhões de seguidores.