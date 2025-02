Jão conhece nova mulher dos seus sonhos em 'Volta por Cima'

No capítulo de quinta-feira (6), da novela "Volta por Cima" (Globo), Osmar tenta intimidar Marco. Jô e Caçapa se surpreendem com a atitude de Chico durante uma cobrança.

Matias aborda Madalena. Chico mente para Cacá. Gerson convida Roxelle para um jantar em sua casa. Tati comenta com Doralice sobre a visita de Matias.

Edson tenta se aconselhar com Rosana sobre sua relação com Jão. Sidney não aceita as investidas de Beth. Roxelle chama Gigi para ir com ela ao jantar na casa de Gerson.

Cida convence Madalena a comprar uma roupa para entrar na roda de jongo com ela. Jão e Silvia se encontram na convenção.