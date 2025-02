Isabel Veloso se manifesta após internação de emergência e tranquiliza seguidores

A influenciadora Isabel Veloso foi internada às pressas após sentir fortes dores e dificuldade para respirar na terça-feira, 4. O marido da jovem, Lucas Bordas, compartilhou um vídeo da esposa no hospital, onde ela aparece visivelmente abatida.

"Te amo, gatinha! Vai ficar tudo bem", escreveu ele no vídeo publicado no Story.

Após a internação, Isabel tranquilizou seus seguidores ao publicar uma foto segurando o carrinho do filho. "Em casa e bem. Está tudo certo", escreveu, também nos Stories.

Na manhã desta quarta-feira, 5, ela apareceu ao lado do marido e desejou um bom dia aos seguidores.

Lucas detalhou o ocorrido e explicou o estado de saúde de Isabel em entrevista à Quem.

Segundo ele, a influenciadora foi encaminhada ao hospital com urgência devido a dores intensas entre o diafragma e o estômago, que se irradiavam até os pulmões, causando dificuldades respiratórias. "Por não liberarem o medicamento, o tumor da Isabel se expande rapidamente, causando essas dores e asfixia", afirmou.

O medicamento necessário para o tratamento de Isabel é o Nivolumab, para o qual ela precisa de autorização judicial para obter acesso.

A influenciadora já havia mencionado a medicação na época do nascimento de seu filho, Arthur. "Agora que o Arthur nasceu, posso fazer o tratamento que eu preciso. Já estamos com os papéis para conseguir a medicação, ela é somente via judicial", explicou. "Espero que consiga logo! O câncer não espera ", finalizou.

Isabel enfrenta um Linfoma de Hodgkin desde os 15 anos e, recentemente, revelou que a doença avançou para os pulmões.

A influenciadora precisou lidar com os sintomas durante o pós-parto e compartilhou o impacto em sua rotina. "Estou sumida pelo cansaço, não da maternidade, mas da doença. Tosse e falta de ar estão demais, faz quatro dias que estou tendo febre e sudorese noturna. Hoje acordei e parecia que estava em uma piscina", relatou.