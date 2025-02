Irmã diz que Giovanna ficou 'apagada' e reprova romance: 'Não precisava'

A irmã mais velha de Giovanna Jacobina e Gracyanne Barbosa, Bárbara, disse reprovar a relação da sister mais nova com Maike no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Bárbara se abriu em entrevista à Patrícia Poeta no Encontro e disse reprovar a relação que Giovanna teve com Maike no BBB 25.

Não gostei não, não queria não. Não precisava ela se envolver com ninguém. Ela estava lá pra jogar. É um pouco da irmã mais velha falando Bárbara

Segundo Bárbara, não há motivo para especular um futuro do casal. "Abacaram de se conhecer, não tem que ficar pensando se vai prolongar".

Bárbara, que já encontrou Giovanna pessoalmente após a eliminação, disse que ela não esperava ser eliminada. A sister deixou o reality com 52,61% dos votos. "Ficou [surpresa], ela não esperava", disse.

Para ela, faltou uma "fagulha" mais cedo na participação de Giovanna no reality. A sister só teve um desentendimento recentemente com Vilma, mãe de Diogo.

Ela demorou para ter uma fagulha, acender. Você precisa se mostrar no jogo, não pode ficar apagadinha. (...) Mas quando ela mostrou, mostrou tudo Bárbara

Apesar disso, Bárbara diz se orgulhar do jogo da irmã. "Recebi ela com todo amor que tenho no mundo. Ela jogou do jeito que ela podia, foi ela mesma", disse. "Em nenhum momento ela mentiu (...) A essência dela, ela não perdeu, nem a educação".