Internada há 2 semanas, Lexa pede orações para a filha, Sofia

Lexa, que está internada no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, há duas semanas, usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 5, para pedir orações para sua filha, Sofia. "Gostaríamos de pedir uma corrente de oração de todo o seu coração... Rezem pela Sofia", escreveu.

A bebê é fruto do relacionamento da cantora com Ricardo Vianna. Grávida de seis meses, ela foi diagnosticada com um quadro de pré-eclâmpsia precoce, um quadro de hipertensão arterial que atinge grávidas a partir da 20ª semana e que pode afetar tanto a mãe quanto o bebê. Os sintomas são sutis e variam de acordo com a gravidade da doença.

Além de Lexa, Darlin Ferrattry, mãe da cantora, também usou as redes sociais para pedir orações. "Eu imploro, peçam a Deus pela Sofia Vianna Araújo e pela Lexa."

No mês passado, ela já havia anunciado que não iria desfilar como rainha de bateria da Unidos da Tijuca no Carnaval 2025 por motivos de saúde.

"São muitos anos como rainha de bateria, e acho que imaginam a minha dor... meu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas hoje, o meu maior sonho é ter a minha filha em segurança", escreveu na época.