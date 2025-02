Grávidas e novos bebês: 5 mulheres mudam de vida no final de 'Cabocla'

Algumas personagens revelarão que estão grávidas e outras darão à luz no final de "Cabocla" (Globo), previsto para o dia 14 de fevereiro.

O que vai acontecer

Muitas novidades acontecem após o casamento de Neco e Belinha no último capítulo de "Cabocla". Boanerges e Nastácio se reconciliam. Antes de Nastácio partir para o Rio de Janeiro, Boanerges lhe dá uma boa quantia de dinheiro.

A primeira a revelar que está grávida novamente é Pepa (Elena Toledo). A ex-dançarina é casada com Coronel Justino (Mauro Mendonça).

Emerenciana (Patrícia Pillar) também conta a Boanerges que está esperando outro filho. Tempos depois, num comício, Neco apresenta Boanerges como candidato a deputado estadual. Boanerges faz um discurso emocionado.

Justino (Mauro Mendonça), Pepa (Elena Toledo), Neco (Danton Mello), Belinha (Regiane Alves), Emerenciana (Patrícia Pillar) e Boanerges (Tony Ramos) em 'Cabocla' Imagem: Reprodução

Quanto aos nascimentos, o primeiro bebê a vir ao mundo na reta final é o de Mariquinha. Ela dá luz um menino, como Tobias queria.

O casal de protagonistas Zuca e Luís têm uma menina. E enquanto Neco está no comício, Belinha dá à luz seu filho com Neco.