Gracyanne vai se dar mal após Quarto Secreto do BBB 25? Entenda cenários

A participação de Gracyanne Barbosa no Quarto Secreto do BBB 25 tem gerado reações diversas do público. A performance da musa fitness na dinâmica foi um dos assuntos do Central Splash desta quarta-feira (5).

Dentro do jogo, João Gabriel chegou a dizer que colocar Gracyanne em um suposto Paredão falso não iria movimentar a casa. Yas Fiorelo concorda, e cita o que a musa fitness fez em seu primeiro dia no isolamento: comeu ovos e dormiu.

João Márcio, convidado do Central, acredita que o retorno de Gracyanne para a casa será pautado na relação dela com Diogo. Antes de sua eliminação falsa, ela protagonizou um embate com o ator durante o Sincerão.

Ela até verbalizou que agora vai jogar, que já que a galera quer ver jogo, ela vai jogar. Mas eu acho que ela vai jogar contra o Diogo. Acho que o retorno dela vai ser uma surpresa para a galera da casa (…) Ela volta para a casa, mas volta para bater de frente com o Diogo

João Márcio

Ele ainda reforça que esse embate entre Gracyanne e Diogo pode ser benéfico para o ator, que já vem conquistado parte do público nos últimos dias. Dantinhas concorda.

Eu acho que a Gracyanne volta para dar os 3 milhões (prêmio do reality) para o Diogo. Acho que é isso que ela vai fazer

Dantinhas

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.