Gracyanne ouve elogios de brothers e se emociona no Quarto Secreto

Gracyanne Barbosa viveu momentos de forte emoção no Quarto Secreto do Big Brother Brasil. Após a falsa eliminação da noite desta terça-feira (04), a influenciadora fitness acompanhou durante toda a madrugada as reações dos brothers e se surpreendeu com o carinho e os elogios que recebeu.

O que aconteceu

Enquanto assistia à conversa na casa, Vinicius fez uma declaração marcante. "O nome dela: Gracyanne. Vem de graça, de graciosa!", arrancando sorrisos e lágrimas de Gracyanne.

Camilla, por sua vez, emocionou a sister com suas palavras. "Falei para ela ontem, queria ter tido mais trinta segundos para falar de você. Te resumir pra mim é muito difícil. Eu com a Gracyanne foi amor à primeira vista", declarou.

O momento mais tocante veio de Aline, que não conteve as lágrimas ao se lembrar de Gracyanne. A policial baiana confessou sentimento de culpa pela saída da miss fitness e irmã. "Você é maravilhosa, amiga.", respondeu a ex do cantor Belo.

Gracyanne voltará para a casa do BBB. No entanto, a produção do Big Brother Brasil ainda não revelou a data exata de seu retorno.