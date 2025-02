Gracyanne reage a vídeos no Quarto Secreto do BBB: 'Terão posicionamentos'

No Quarto Secreto do BBB 25 (Globo), Gracyanne assistiu ao momento em que alguns participantes votaram nela e em Giovanna - que foi eliminada - na formação do terceiro Paredão.

O que aconteceu

A influenciadora estava sentada no sofá, quando a TV do Quarto Secreto indicou o conteúdo. Gracyanne assistiu a tudo calada e sem comentar os vídeos.

Na sequência, ela viu alguns brothers no Raio X comentando sua "eliminação". A sister não disfarçou o desconforto ao ouvir Diogo Almeida falando sobre a treta dos dois no último Sincerão.

Pouco tempo depois, Gracyanne comentou como agirá ao voltar para o jogo. "A galera quer posicionamento. Terão muitos posicionamentos."

Gracyanne ganhou o direito de ir para o Quarto Secreto após sua dupla, Giovanna, ser eliminada. Ela voltará para a casa em algum momento com imunidade e direito ao VIP.

