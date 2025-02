Gracyanne escuta brothers no Quarto Secreto do BBB: 'Não protagonizou'

Colaboração para Splash, no Rio

Após ser enviada para o Quarto Secreto no BBB 25, Gracyanne Barbosa acompanhou as reações e discussões dos colegas, que analisavam sua suposta eliminação e a saída oficial de sua irmã, Giovanna, na casa mais vigiada do Brasil.

O que aconteceu

Thamiris comentou sobre a postura de Gracyanne e Giovanna ao longo do reality. "Não tiveram atrito, não tiveram nada. Todas as vezes que teve alguma coisa, a Gra não chegou no Diogo e falou 'escroto'. Ela falava ' é isso, é isso'. Ela não protagonizou coisas que a galera quer ver. Ontem, foi um dia importante, porque pela primeira vez ela falou 'foi isso, isso e isso'. Tocou nela num ponto que ela decidiu falar. Ela foi desrespeitada e não teve problema de falar", comentou Thamiris.

Mateus completou o debate, trazendo uma perspectiva sobre o impacto emocional das eliminações. 'Não é nada pessoal. Quem vota na gente pra sair está tirando nosso maior sonho que era estar aqui.", comentou.

Minutos depois, Gracyanne, que acompanhava atentamente as falas, demonstrou estar pronta para seu retorno à casa. "Agora vamos jogar", frisou a miss fitness.