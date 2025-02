Gracyanne chora ao entrar no Quarto Secreto do 'BBB 25'

A influenciadora Gracyanne Barbosa participará da dinâmica do Quarto Secreto a partir desta terça-feira, 4, no BBB 25. Sua irmã, Giovanna, foi a mais votada do primeiro Paredão individual da edição, com 52,61%, o que deu à influenciadora uma segunda chance na casa.

Gracyanne se despediu de Giovanna e, em seguida, entrou no quarto. Ao descobrir a dinâmica, ela e a irmã demonstraram surpresa - apenas depois o apresentador Tadeu Schmidt anunciou quem foi a eliminada da semana.

Ao chegar no cômodo, Gracyanne se ajoelhou no chão e começou a chorar. Logo em seguida, ela começou a pedir desculpas a Giovanna.

No Quarto Secreto, a influenciadora poderá assistir a vídeos e acompanhar o que é falado na casa. Depois de alguns dias, ela voltará ao reality imune.

Giovanna disputou o paredão com Gracyanne e os ex-ginastas Daniele e Diego Hypolito, que receberam 25,86%, 17,07% e 4,46%% dos votos, respectivamente.