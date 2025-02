BBB: Quantidade de ovos para Gracyanne no Quarto Secreto impressiona

Gracyanne Barbosa, 41, está no Quarto Secreto do BBB 25. Assim que chegou no espaço, preparado pela produção do Big Brother Brasil, a musa fitness encontrou diversos produtos para serem consumidos enquanto fica de olho na casa.

Como é o espaço

Além de ter uma televisão e sofá para acompanhar a casa ao vivo, Gracyanne Barbosa ainda conta com uma alimentação exclusiva. Além de refrigerantes, frutas e snacks, a produção do BBB 25 deixou na geladeira uma bacia cheia de ovos descascados e cozidos para serem saboreados.

Na web, internautas reagiram às cenas com muitas brincadeiras sobre a quantidade de ovos. Gracyanne, conhecida por sua dieta rigorosa, não parou de comer e virou assunto nas redes.

Gracyanne ainda não parou a boca desde que começou a comer no quarto secreto e agora ela abriu o frigobar e apareceu uma bacia cheia de ovos de codorna kkkkkkkk -- anna brennemanney (@apaulacoimbra) February 5, 2025

Tem uma grande nacional de ovos na geladeira do quarto secreto que a Gra está kkkkk -- Ah, Dindí... (@sxdxanxzzz) February 5, 2025

Será que a Gracy vai entregar nesse quarto secreto aí? Ovos a vontade ela vai ter pelo menos #BBB25 -- BettiNa (@bettinaLword) February 5, 2025