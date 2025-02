Gisele Bündchen dá à luz primeiro filho com Joaquim Valente, diz site

O primeiro filho de Gisele Bündchen com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente nasceu.

O que aconteceu

Não se sabe a data de nascimento, o nome ou o sexo do bebê. Gisele e Joaquim teriam decidido esperar o nascimento para descobrir se é menino ou menina. As informações são do TMZ.

A modelo e o filho passam bem. Ela deu à luz recentemente, segundo o site.

Gisele já é mãe de dois filhos, frutos do casamento com Tom Brady. Ela é mãe de Benjamin, 14, e Vivian, 11. O bebê que acaba de nascer é o primeiro filho de Joaquim.

Gisele e Joaquim estão juntos desde 2023

Gisele confirmou o namoro em março do ano passado. "Essa é a primeira vez que estou saindo com alguém que foi meu amigo primeiro. É algo muito diferente, é muito honesto e é muito transparente", disse, em entrevista ao New York Times.

Ela estaria namorando Joaquim desde junho de 2023. Segundo a revista People, Gisele e Joaquim inicialmente quiseram "ir devagar" mantendo o romance em segredo.