Giovanna se surpreende com Vilma: 'Peço desculpas se faltei com respeito'

Giovanna Jacobina contou em entrevista ao Mais Você (Globo) nesta quarta-feira (5) que se surpreendeu com as atitudes de Dona Vilma dentro da casa.

O que aconteceu

Eliminada do BBB 25 (Globo), Giovanna comentou sobre a "questão" que teve com Dona Vilma após decidirem em conjunto indicar Aline e Vinícius ao Paredão. "Me surpreendeu", disse a irmã de Gracyanne.

Segundo ela, Vilma "mentiu" ao se justificar para a dupla de emparedados. "Ela é uma senhora, então tem que ter respeito, mas joguei com ela como uma jogadora. Ela tem mais idade, mas não queria classificar isso e jogar com ela pela idade."

Peço desculpas se faltei com respeito com a Vilma (?) Não acho que agiria de outra forma se ela fosse mais nova. Não deixaria de falar as coisas que falei. Giovanna Jacobina

Giovanna também disse que não é "expansiva" e nem "de cutucar" pessoas —só faltou acontecer um grande embate para que ela aparecesse mais. "É difícil quando não tem um embate direto co você", disse. "Se acontece algo comigo (?) eu falo mesmo e resolvo, falo na cara".

Em relação à sua eliminação, a ex-BBB disse que este "foi um Paredão muito difícil" e que admirava a relação entre Diego e Daniele Hypolito, seus adversários na berlinda. "Diego diversas vezes elevava minha autoestima, isso era muito carinhoso e importante".

Ao sair da casa, ela desejou força para Gracyanne. "Desejei muita força e falei para ela ficar tranquila. Ela se preocupa muito comigo e disse para ela se manter forte e confiante".