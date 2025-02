Giovanna acredita que Maike beijará outra no BBB: 'Ela é lindíssima'

Fora do BBB 25 (Globo), Giovanna comentou nesta quarta-feira (5) sobre seus "affairs" dentro e fora do reality.

O que aconteceu

Giovanna revelou em entrevista ao Mais Você que ainda não conversou com o "affair" que tinha fora do reality. "A gente sempre deixa [alguém em aberto]", disse. "Não sei se a pessoa vai entender (...) Mas não tenho um relacionamento com ninguém, e viver aquilo ali é muito único".

Ela também disse que o romance vivido com Maike no BBB foi "bom", mas que ele "provavelmente vai seguir a vida amorosa dele ali dentro". "A vida é dele, tá tudo certo, tá de boa (...) mas aí vou seguir minha vida também. Tem carnaval", brincou.

Segundo ela, os homens "ficam perdidos com tanta mulher bonita" no reality. "Deve ser difícil para ele, a Renata é lindíssima. Senti que tinha trocado uma troca de olhares entre eles também", reconhece. "Mas se ele pensou em algum momento em outra opção, (?) tá com duvida, tchau, nem quero".

Ela ainda explica que tanto ela quanto o brother tinham a "mesma visão" sobre viver um relacionamento no BBB. "Maike é um cara muito legal e respeitador, e tínhamos ideias parecidas em relação a se envolver com alguém dentro do jogo".

Giovanna também garantiu que não tinha nada contra Renata. "Renata é mais expansiva, eu já sou mais contida. Renata fala muito alto, me identifiquei mais com a Eva", explica. "Mas não tinha rivalidade feminina, nada disso. Não tenho nada contra ela, aqui fora tenho certeza que a gente vai se encontrar".