Galã de 'Garota do Momento', Pedro Novaes faz ensaio fotográfico de cueca

Pedro Novaes, 28, fez um ensaio fotográfico apenas de cueca.

O que aconteceu

O galã da novela "Garota do Momento" fez as fotos para uma famosa marca de cuecas. "Atemporal", escreveu ele na legenda da postagem no Instagram.

Nas fotos, o filho de Marcello Novaes aparece sem camisa. Em uma das imagens, ele aparece com uma calça aberta, nas demais, o ator está vestindo apenas cueca.

Pedro foi muito elogiado nos comentários da postagem. "É o garoto do momento", brincou um fã fazendo referência à novela. "O cara mais lindo do mundo", escreveu outra seguidora.