Ex de Gabriel, do 'BBB 25', diz que brother 'não é uma pessoa empática'

Rafaella Ribeiro, ex-namorada de Gabriel, participante do BBB 25, revelou que sofreu com a falta de empatia do brother durante crises de ansiedade ao longo dos nove meses de relacionamento.

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, ela detalhou momentos difíceis em que não recebeu apoio do então namorado e como a atitude dele dentro do reality apenas confirma o comportamento que ela já conhecia.

"Tem que ter um pouco de cuidado com as palavras. E sim, ele não é uma pessoa empática quando se trata de problemas emocionais, pelo menos. Digo isso por experiência mesmo", afirmou Rafaella.

Declaração de Gabriel no Sincerão gera polêmica

Durante a dinâmica do Sincerão da última segunda-feira, 3, Gabriel foi questionado sobre sua postura diante da ansiedade de Diego Hypólito, que relatou ter sofrido crises dentro da casa. O brother respondeu: "Eu não tenho empatia porque nunca tive ansiedade, mas eu sei que existe".

A fala gerou críticas tanto dentro quanto fora do reality. Guilherme, um dos participantes, se manifestou a favor de Diego e descreveu como tentou ajudá-lo durante suas crises. "Eu fui para o quarto com ele, segurei a mão, tentei acalmar", disse.

Relacionamento marcado por crises e indiferença

Ainda em à coluna de Fábia Oliveira, a ex-namorada do brother contou que, durante os nove meses de relacionamento, sofreu com a falta de acolhimento por parte de Gabriel. "Eu tive algumas crises de ansiedade com ele e ele nunca conseguiu se colocar no lugar do outro. E isso significa ter empatia", desabafou.

Ela também relatou que o ex-namorado não demonstrava preocupação com suas dificuldades emocionais. "Uma vez, ouvi um áudio que ele enviou para uma amiga, acabando comigo. Me chamando de louca para baixo. Quando eu ouvi, ele disse que eu não ia gostar." Após essa situação, Rafaella afirmou que entrou em uma crise intensa, sem qualquer apoio do então parceiro.

Internação após o término

O relacionamento chegou ao fim em agosto de 2024, de forma abrupta. Segundo Rafaella, Gabriel apareceu em seu local de trabalho para anunciar o término sem muitas explicações, o que agravou sua situação emocional. "Eu surtei, já estava tendo questões no meu trabalho na época, e no mesmo dia, no final do expediente, ele foi até a mim terminar, sem muitas explicações", relatou.

Ela revelou que precisou ser internada por três dias devido à crise emocional desencadeada pelo término. "Não foi um término fácil pra mim, não. Perdi o meu emprego, tudo ao mesmo tempo. Tive que recomeçar, mesmo com as pessoas vindo falar sobre eles pra mim", lamentou.

Acusações de mentiras e falta de compromisso

Além da falta de empatia, Rafaella apontou que Gabriel constantemente fugia de conversas sérias e evitava assumir responsabilidades. "Como eu vivia descobrindo mentiras dele, eu estava sempre questionando ele e ele fugindo dos assuntos. Ele nunca quer problema, quer sempre viver feliz", disse.

A produtora também sugeriu que o ex já estava envolvido com sua atual namorada, Juliana Gomes, antes do término oficial. "O que sei é que na mesma semana que ele terminou comigo, já estava com ela", afirmou.

O Estadão procurou a equipe de Gabriel para comentar as declarações, mas não obteve resposta. Caso a equipe se manifeste, o texto será atualizado