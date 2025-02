Eva e Renata se estranham no BBB: 'O tempo inteiro assim'

Eva e Renata tiveram um desentendimento enquanto preparavam o almoço no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Renata preparava o almoço, e Eva pegou uma cebola para cortar. Maike também disse que iria ajudar no corte, e Renata sugeriu que Eva deixasse apenas o brother cuidar da cebola. Eva, então, se queixou da atitude de Renata e disse que ela estava falando de maneira incisiva desde que as duas estavam na academia.

Renata: "Deixa ele cortar".

Eva: "Amiga, oxi!".

Renata: "Não, [deixa ele cortar] a cebola, amiga, para você fazer [outra coisa]. Oxi o quê?"

Eva: "É que você tá o tempo inteiro assim".

Renata: "Eu falei pra ele cortar a cebola só".

Eva: "Então, mas deixa que eu corto".

Renata: "Ta bom, era só para ajudar".

Eva: "Eu sei, mas você está o tempo inteiro assim. Eu boto o peso [no aparelho da academia], e você: 'não, tira!'. Caralh*, deixa eu fazer o negócio. O negócio da academia, o tempo todo querendo...".

Renata: "Querendo o quê? Não entendi. Também não entendi o negócio do peso. A gente não estava fazendo praticamente os mesmos exercícios?".

Eva: "Estava, Renata. Depois eu falo".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas