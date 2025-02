'Erga-se': dubladora de 'Solo Leveling' revela influência dos fãs na série

A dublagem da 2ª temporada de "Solo Leveling" chegou à Crunchyroll. Splash teve a oportunidade de entrevistar Luisa Horta, codiretora de dublagem e responsável pela voz de Cha Hae-In nessa obra. A dubladora contou segredos de bastidor e como os otakus reagiram à localização da primeira temporada.

O sucesso da primeira temporada

"Solo Leveling" foi um dos principais animes do ano passado, e isso se refletiu também no interesse dos fãs pela dublagem. A versão brasileira do anime, que também contou com as vozes de Charles Emanuel como Jinwoo e João Victor Granja como Jin-Ho Yoo, foi bem recebida pelo público.

Eu fiquei muito satisfeita, muito feliz, porque 'Solo Leveling' já é uma obra que teria muito destaque. Quando recebemos do cliente veio com esse briefing de que seria carro-chefe do ano dos shonens [destinados ao público jovem masculino]. Porque shonens costumam ser os carros-chefe, principalmente da Crunchyroll. Eu já sabia que seria muito visada, por isso a gente quis esse trabalho.

Luisa Horta, dubladora

Um diferencial do anime é o fato de a própria equipe ser fã de anime e entender o que os fãs querem. Luisa comentou: "Temos que estar muito afiado para atingir as expectativas da galera. E os fãs da obra, pelo menos dos que falei, ficaram muito felizes com o resultado, gostaram da escalação".

"Erga-se"

A dubladora também contou que os fãs tiveram um papel importante na primeira temporada de "Solo Leveling", principalmente numa palavrinha dita pelo protagonista Jinwoo. Em um momento de impacto da trama, o personagem exclama: "Erga-se", e o uso dessa palavra veio em decorrência dos fãs, que já utilizavam esse termo.

Luisa contou que, por saberem disso, eles foram atrás do cliente e argumentaram que seria algo importante para os fãs. "Escutamos não só a galera, mas também nosso coração de fã", revelou a dubladora. "A resposta foi muito boa", disse ao falar o quanto os fãs gostaram do resultado da dublagem em português.

A nova temporada está tendo um processo de dublagem um pouco diferente da primeira, já que essa está sendo gravada toda de uma vez. "A primeira a gente recebeu um por um [episódios], aqui a gente conseguiu mapear, o que a gente vai precisar", explicou a logística do processo.

Mulheres em shonens

Por também acompanhar animes há muitos anos, perguntamos à Luisa se ela sentia que as personagens femininas nos animes shonens (destinados para garotos) estão ganhando mais espaço.

No mundo ideal, a gente teria muito mais protagonistas femininas, muito mais coadjuvantes f*das femininas. Não que não tenha isso hoje em dia, já melhorou muito do que era. Eu comecei a assistir anime nos anos 1990 e era outra história, realmente. Era outra quantidade, outro tempo de tela que as mulheres tinham. Não só nos animes, em todo audiovisual.

Luisa Horta, dubladora

Sobre sua personagem, Cha Hae-In, que está ganhando mais destaque agora em "Solo Leveling", Luisa revelou: "Na primeira temporada, ela está meio tímida, mas deu para entender que ela tem suas camadas, que tem sua importância e que vai ser um suporte muito importante para a trama".

E saindo um pouco do assunto "Solo Leveling", Luisa comentou sobre a sensação de se despedir de duas personagens grandes no mesmo ano, a Ochaco Uraraka, de "My Hero Academia", e a Kohaku, de "Dr. Stone", ambos animes que terminam em breve.

Fico muito chateada. Na verdade, chateada e grata ao mesmo tempo por poder acompanhar a trajetória das duas [personagens] desde o início. Eu já assistia a 'My Hero Academia' , já fazia cosplay da Uraraka muito antes de imaginar dublá-la. Eu também já acompanhava 'Dr. Stone', a Kohaku era minha personagem favorita. Foram dois presentes para mim. Eu tenho a Uraraka tatuada na minha perna, sou apaixonada por essa menina. Vão ser as primeiras personagens mais duradouras na minha carreira das quais vou me despedir.

Luisa Horta, dubladora

"Solo Leveling"

