CarnaUOL tem Aguilera e Aoki como headliners; veja mais shows desta semana

Foram anos e anos com os fãs pedindo sua vinda nas redes sociais, mas em 2025 ela vem. Christina Aguilera vai cantar ao vivo no Brasil pela primeira vez. Mais que isso, a popstar americana de 44 anos chega para se apresentar no CarnaUOL, o primeiro grande festival do ano em São Paulo.

Xtina, como também é conhecida, é headliner do evento, que toma o Allianz Parque no sábado (8). Steve Aoki, Sean Paul, Ana Castela, Claudia Leitte, Belo, Deekapz, Kvsh, Tony Salles, DJ Sophia e Yori completam o lineup.

Ainda há ingressos. A programação começa às 12h15, e a previsão é de que o festival tenha 12 horas de música.

25 anos de carreira

Christina Aguilera explodiu na cena musical logo no primeiro álbum, homônimo, de 1999, do qual saíram dois de seus principais hits: 'Genie in a Bottle' e 'What a Girl Wants'. O álbum mais recente é 'Aguilera', de 2022.

A diva aproveita a vinda ao Brasil e faz ainda um segundo show. Na quinta (6), antes de desembarcar em São Paulo, ela canta no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena.

Mais popstars

O time nacional do CarnaUOL tem mais duas popstars. A veterana Claudia Leitte e a nova rainha do sertanejo, Ana Castela, estão no festival. No mês passado, Ana mostrou também seu trabalho como atriz com uma participação na novela infantil 'A Caverna Encantada', do SBT.

Vai ter bolo!

A segunda grande atração internacional é Steve Aoki. O DJ e produtor norte-americano já trabalhou com inúmeros artistas dos mais diversos gêneros, dos ídolos do k-pop BTS à banda de hardcore Rise Against.

Aoki é conhecido também por ter atuação performática em que, em determinado momento, joga bolo na plateia. Ele é o headliner do DJ Stage, o segundo palco do CarnaUOL, espaço dedicado à música eletrônica.

Festival CarnaUOL 2025

Data: 8 de fevereiro de 2025 (sábado)

Abertura dos portões: 12h

Local: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo 1.705 - Água Branca, São Paulo



Setores e preços

Cadeira Superior - R$ 195 (estudante) / R$ 234 (social) / R$ 390 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 295 (estudante) / R$ 354 (social) / R$ 590 (inteira)

Pista - R$ 345 (estudante) / R$ 414 (social) / R$ 690 (inteira)

Front Stage PagBank - R$ 945 (estudante) / R$ 1.014 (social) / R$ 1.290 (inteira)



Vendas no site da Eventim.

Turnê de Shakira no Brasil

Fãs de Shakira têm endereço certo na terça (11). Nesse dia a cantora abre sua nova passagem pelo Brasil com show no estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. A colombiana chega com a turnê Las Mujeres Ya No Lloran, também título de seu álbum mais recente, de 2024. Depois Shakira canta em São Paulo, no dia 13/2, no estádio MorumBis.

Camila Cabello volta ao país

Três anos após cantar no Rock in Rio (foto), Camila Cabello acertou sua volta ao Brasil. Conhecida por hits como 'Senorita' e 'Havana', a cantora chega ao país para ao menos um show a ser definido no período setembro/outubro. A artista está em turnê para promover 'C,Xoxo', seu quarto álbum de estúdio, lançado em junho de 2024.

FRASE DA SEMANA

Se você não consegue lidar com uma garota que é confiante em sua própria sexualidade, não venha aos meus shows. Pessoas tentam envergonhar artistas femininas desde sempre: nos anos 2000 foi Rihanna, nos anos 1990, Britney Spears, nos anos 1980, Madonna... e agora sou eu Sabrina Carpenter, Popstar rebateu críticas sobre sua sensualidade em shows; ela chega a simular sexo oral durante a apresentação e divide opiniões

IMAGEM DA SEMANA

Playlist

Ouça canções de artistas que estão no lineup do CarnaUOL 2025. A seleção tem músicas de Christina Aguilera, Steve Aoki, Sean Paul, Claudia Leitte (foto) e Ana Castela, entre outros.

FIQUE ATENTO!

João Rock de 2025 terá palco dedicado à black music

Seu Jorge (foto), Sandra Sá e Farofa Carioca, além do Baile do Simonal e Tony Tornado com a Banda do Síndico, entre outras atrações, vão estrelar um palco dedicado à black music no João Rock de 2025. O festival está marcado para o dia 14 de junho, em Ribeirão Preto (SP). Distribuída por quatro palcos, a programação terá ainda shows de, entre outros, Natiruts, Planet Hemp, BaianaSystem, Vanessa da Mata, Nando Reis e MC Cabelinho.

Três top DJs internacionais marcam vinda ao Brasil

Afrojack (foto), Fatboy Slim e Adriatique têm presença no Brasil confirmada para os próximos meses. O holandês Afrojack se apresenta no Rio de Janeiro no dia 27 de fevereiro, no anfiteatro do Riocentro. O britânico Fatboy Slim será atração do Carvalheira na Ladeira, dia 1º de março, em Olinda (PE); e da festa Boma, no dia 3/3, no Rio, no Museu do Amanhã. O suíço Adriatique monta sua festa X em São Paulo no dia 31 de maio, no Anhangabaú.

Foreigner fará show em São Paulo com vocalista original

Uma daquelas bandas de hard rock dos anos 1970 e 1980 que transitavam bem entre o público que gostava de baladas românticas e o que curtia riffs de guitarra, o Foreigner vem ao Brasil em maio e com seu vocalista original, Lou Gramm (foto). O sexteto norte-americano formado em Nova York, em 1976, gravou hits como 'I Want to Know What Love Is', 'Waiting for a Girl Like You' e 'Hot Blooded'. O show será em São Paulo, no Espaço Unimed, no dia 10/5.

PROGRAME-SE

Quinta

Christina Aguilera - Farmasi Arena (Rio de Janeiro)

Arena (Rio de Janeiro) Mortiis - House of Legends (São Paulo)

Mariana Aydar e Bloco Forrózin - Casa Natura Musical (São Paulo)

e Bloco Forrózin - Casa Natura Musical (São Paulo) Roupa Nova - Palácio das Artes (Belo Horizonte)

Quinta, sexta e sábado

CasaBloco (Orquestra Voadora, Roberta Sá, Diogo Nogueira, Mart'nália e outros, na quinta, dia 6; Bloco da Terreirada , Mariana Aydar e Bloco Forrozin ; Elba Ramalho convida Chico César, Baile do Monobloco e outros, na sexta, dia 7; Agytoê, Vanessa da Mata, homenagem a Chacrinha com Bloco Fogo & Paixão, Sidney Magal, Gretchen e Natascha Falcão + o apresentador Milton Cunha caracterizado como o Velho Guerreiro, ao lado das Chacretes; Mãeana e outros) - Jockey Club (Rio de Janeiro)

Sexta

Marco Mendoza - House of Legends (São Paulo)

Linda Ramalho - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Max B.O. - Sesc Pompeia (São Paulo)

Pompeia (São Paulo) Kolombo - P12 (Florianópolis)

Rotting Christ - Correria Music Bar (Vitória - ES)

Plebe Rude - show celebra os 40 anos de O Concreto Já Rachou - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Sexta e sábado

Sampa Crew - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Sexta e domingo

Ney Matogrosso - Espaço Unimed (São Paulo)

Sábado

CarnaUOL (Christina Aguilera, Sean Paul, Steve Aoki, Ana Castela e outros) - Allianz Parque (São Paulo)

Ezra Collective - Cine Joia (São Paulo)

Rotting Christ - Carioca Club (São Paulo)

Sorriso Maroto - Memorial da América Latina (São Paulo)

Rafael Bittencourt - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Bebé - Sesc Pompeia (São Paulo)

MPB4 - show dos 60 anos de carreira - Blue Note SP (São Paulo)

Terno Rei - Arena (Santos - SP)

Sergio Hinds - show celebra os 50 anos da banda O Terço - Arena de Eventos (Santana de Parnaíba - SP) GRÁTIS

Caetano Veloso e Maria Bethânia - Casa de Apostas Arena Fonte Nova (Salvador)

Blitz e Lobão - Qualistage (Rio de Janeiro)

e Lobão - Qualistage (Rio de Janeiro) Floripa Rock Festival (Raimundos, CPM 22, Detonautas, Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii e Nenhum de Nós) - Stage Music Park (Florianópolis)

Gabriela Melim - Teatro Riachuelo (Natal)

Sábado e domingo

Lia de Itamaracá - Sesc Vila Mariana (São Paulo)

Domingo

Kino - Carioca Club (São Paulo)

Rotting Christ - Mirage (Limeira - SP)

Maneva e Vitor Kley - P12 (Florianópolis)

Stefano - Blue Note (Rio de Janeiro)

Terça

Shakira - Estádio Nilton Santos - Engenhão (Rio de Janeiro)

Vapors of Morphine - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Rotting Christ - Tork' n Roll (Curitiba)

Pedro Luís, com participação de Gisele De Santi - Teatro Ipanema (Rio de Janeiro)

