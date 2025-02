Dono de agência de relações-públicas processa Blake Lively por difamação

Jed Wallace, dono da agência de gerenciamento Street Relations, entrou na última terça-feira (4) no tribunal do Texas com um processo contra Blake Lively, 37, acusando a atriz de difamação.

O que aconteceu

O executivo pede uma indenização de pelo menos US$ 7 milhões (cerca de R$ 40,63 milhões, na cotação atual). Ele alega ter sido prejudicado pelas acusações feitas por Lively, ao alegar que a Street Relations teria participado de uma força-tarefa arquitetada por Justin Baldoni, 41, para manchar a imagem dela através de fake news.

Segundo a defesa de Wallace, a atriz o acusou sem provas de assédio ilegal e retaliação. "[Blake Lively] fez declarações falsas à imprensa por meio de um processo administrativo privado, alegando que o Sr. Wallace e a Street Relations a assediaram sexualmente, retaliaram contra ela, ajudaram e encorajaram outros que fizeram o mesmo, violaram um contrato com ela e se envolveram em outra conduta imprópria", reclamou o advogado Charles Babcock, no texto da queixa formal. "Nem Wallace nem Street tiveram nada a ver com o suposto assédio sexual, retaliação, falha em investigar ou auxílio e cumplicidade no suposto assédio ou suposta retaliação. Nem poderiam ter violado um contrato com Lively, porque tal contrato não existe."

Os advogados de Lively, por sua vez, acusam Wallace de buscar autopromoção e vingança contra sua cliente, por esta ter recorrido à Justiça para se defender. "Mais um dia, mais um estado, mais um processo de nove dígitos buscando processar a Sra. Lively por se manifestar contra assédio sexual e retaliação", criticou o representante legal da atriz, Michael Gottlieb, em contato com o portal The Hollywood Reporter. "Isso não é apenas um golpe publicitário - é uma retaliação transparente em resposta às alegações contidas em uma queixa de assédio sexual e retaliação que a Sra. Lively apresentou ao Departamento de Direitos Civis da Califórnia."