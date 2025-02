Dinâmica do congelado no BBB 25? Tadeu dá spoiler para volta de Gracyanne

Tadeu Schmidt deu um possível spoiler de como vai ser o retorno de Gracyanne Barbosa ao BBB 25. Ela foi para o Quarto Secreto na última terça-feira (4) e seu retorno ainda não foi anunciado.

O que aconteceu

O apresentador brincou que os fãs do reality estão querendo spoiler de como vai ser o retorno da sister. No entanto, ele disse que não daria spoiler.

No entanto, ele disse que haveria sinais do retorno. Nisso, a sua imagem 'congelou' na tela.

Rapidamente, os fãs do programa citaram a Dinâmica do Congelado, que já foi realizado no Big Brother de outros países.

Ela consiste em deixar os confinados 'congelados', como se fossem estátuas sem se mexerem enquanto um animal de estimação, parente, amigo entra na casa.

Caso a pessoa se mexa, ela poderá sofrer consequências. Como ser prejudicada no jogo e até eliminação.

