Delma sobre sister no BBB 25: 'É ela entrando no meu quarto e eu saindo'

Em conversa com Camilla e Aline na tarde de quarta-feira (5) no Quarto Nordeste, Delma desabafou sobre sua rivalidade com Vilma. As duas chegaram a discutir durante o último Sincerão.

O que aconteceu

Aline disse que ainda tem dúvidas se ela e Diogo realmente se mudaram do quarto para dormir no Quarto Fantástico. "Tenho duvidas dela querer sair mesmo daqui."

Delma disse que muda do quarto se Vilma ficar lá. "Eu vou de mala e cuia."

Camila brincou. "Você vem pra cá também, Del."

Delma reforçou. "É ela entrando no meu quarto pra ficar e eu vindo pra cá na hora."

Diogo e Vilma saíram do Quarto Nordeste para o Fantástico após o último Sincerão.