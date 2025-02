Deborah Secco coloca à venda apartamento de R$ 9 mi no Rio; veja fotos

Deborah Secco, 45, colocou à venda seu apartamento de luxo, com 400 m², localizado na Barra da Tijuca, área nobre do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Apartamento em que Secco morou com o ex-marido Hugo Moura e a filha Maria Flor pode ser comprado por R$ 9 milhões. O imóvel tem vista para o mar da Barra da Tijuca.

Imóvel é bastante espaçoso. O apartamento conta com cinco suítes, varanda com churrasqueira, banheira de hidromassagem, sala de jantar, cozinha, sala bastante espaçosa e a garagem comporta até três carros.

Condomínio do apartamento é orçado em R$ 7 mil por mês. O prédio oferece ao morador três piscinas, academia e quadra de tênis.

Deborah Secco vive nesse apartamento há dez anos. Ela morou no local com o ex-marido Hugo Moura, mas a relação chegou ao fim em abril do ano passado.

Veja fotos do imóvel

Deborah Secco colocou à venda apartamento luxuoso em área nobre do Rio Imagem: Reprodução

