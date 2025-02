Daniel Castro: Luiz Bacci quer ser o 'novo Gugu' no SBT

O próximo destino de Luiz Bacci pode ser o SBT. O apresentador deixou o comando do Cidade Alerta, da Record, no início de janeiro, e agora está sendo cotado para a emissora da família Abravanel. Este foi um dos assuntos do Splash Show desta quarta-feira (5).

Segundo Daniel Castro, editor-chefe do Notícias da TV, a contratação de Luiz Bacci deve acontecer em breve, assim como de Rodrigo Bocardi, que saiu da Globo recentemente. No entanto, eles devem ter destinos diferentes na programação do SBT.

Ele [Luiz Bacci] está querendo uma atração de entretenimento. A impressão que eu tenho é que ele acha que é um novo Gugu, e que merece uma atração de entretenimento com jornalismo. Aquela coisa que Gugu fazia muito bem no início dos anos 1990.

Daniel Castro

A intenção do projeto é justamente emular os programas que marcaram a carreira de Gugu Liberato, que morreu em 2019: uma mistura de auditório, música, entretenimento e jornalismo. O apresentador ficou nacionalmente famoso sob o comando do Domingo Legal no SBT, atualmente comandado por Celso Portiolli.

Daniel Castro ainda acredita que, se contratado, Bacci não deve substituir Portiolli nos domingos do SBT. A expectativa é que ele faça parte da programação de sábado.

