Com ódio, Tomás escolhe a vingança perfeita contra Ísis em 'Mania de Você'

No capítulo desta quarta-feira (5) de "Mania de Você" (Globo), Ísis (Mariana Ximenes) fica furiosa com Tomás (Paulo Mendes) ao saber que o filho pediu a Berta (Eliane Giardini) para retirá-los do testamento.

Assim, o rapaz acaba com todo o plano ardiloso armado pela mãe, que era de matar Berta e enfim ficar com herança.

Paulo Mendes é Tomás em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Rodhes faz descobertas sobre Filipa e sua mãe. Daniel se sente culpado por causa de Cristiano. Viola se emociona ao ver o filho de Rudá.

Michele demonstra preocupação com Cristiano. Cristiano pede emprego para Gael. Michele manda Daniel demiti-la. Mavi consegue descobrir informações que ajudam na investigação de Luma.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.