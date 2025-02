Clichês e falta de cuidado com minorias comprometeu 'Emilia Pérez'

A falta de atenção e cuidado ao tratar de temas sensíveis pode ter comprometido o sucesso de "Emilia Pérez" (Jacques Audiard), que concorre ao Oscar ao lado do brasileiro "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu

O longa chegou forte, mas acabou perdendo fôlego às vésperas da votação do Oscar. A avaliação é da colunista Flavia Guerra, no programa Plano Geral desta quarta-feira (5). Ela destaca as polêmicas quanto à representatividade latina no elenco, clichês e comentários antigos da protagonista, Karla Sofía Gascón.

Houve uma falta de atenção ao entender que fariam um filme sobre uma transexual. Como a comunidade trans se enxerga? Não houve esse cuidado, esse debate e a conversa com a comunidade latina.

Flavia Guerra

Karla Gáscon, infelizmente, "derrapou" em suas falas e ao lidar com a repercussão delas, avalia Vitor Búrigo. Internautas resgataram comentários racistas e xenófobos, ao que a atriz adotou uma postura defensiva. "Não é de hoje que ela vinha fazendo esses comentários, mas agora o negócio pesou", diz ele.

Ainda que a repercussão seja expressiva, Vitor diz que vale a pena assistir ao filme, que tem estreia marcada para esta quinta-feira (6) no Brasil. "É um filme que rende debate", diz Vitor. "Vejo arestas no filme, mas gosto da ousadia", conclui Flavia Guerra.

Terror brasileiro ganha incentivo

O filme "Prédio Vazio" pode se tornar um divisor de águas para o gênero do terror no cinema brasileiro. O filme acaba de ganhar R$ 100 mil com o prêmio Retrato Filmes da 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes para ser distribuído pelo Brasil.

Na trama, uma jovem sai em busca de sua mãe, desaparecida no último dia de Carnaval em Guarapari, no Espírito Santo, e se depara com um antigo edifício aparentemente vazio, mas repleto de almas.

Rodrigo Aragão, diretor do filme, diz que o gênero não tem uma "tradição muito aberta", mas que é importante para o mercado do cinema. "O jovem assiste a muito terror e comédia, porque são filmes divertidos de se ver em grupo. É muito bom sentir medo em grupo", avalia.

Nosso desafio é de como chegar nesse publico que vai ao cinema do shopping. É nossa grande dificuldade e vai ser nossa grande batalha em 2025.

Rodrigo Aragão

O diretor ainda disse que tentou fazer um filme "mais sério", mas não conseguiu por ser fã de humor. "Adoro a experiência completa de medo e riso", afirmou. "Sei que é uma coisa meio fora de moda, hoje em dia se vende filmes mais sérios, que deixam plateia mais triste, mas gosto dessa sensação de festa".

Segundo Flavia Guerra, que assistiu ao filme, o longa "funciona e tem potencial de público".

Bruna Linzmeyer faz série sobre a Aids no Brasil

Bruna Linzmeyer, 32, foi a homenageada da 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Ela aproveitou o momento para falar com o programa e enumerou alguns lançamentos previstos para os próximos meses, como o curta de ficção "Sandra Rock" (Mayara Santana) e o longa "Virtuosas" (Cíntia Domit Bittar).

O destaque, no entanto, é a série "Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente". Na trama, que retrata o início da epidemia de HIV no Brasil, a atriz interpreta uma comissária de bordo que contrabandeia medicamentos do exterior para tratar doentes no país.

"É muito emocionante. Eu, lendo os roteiros, chorava. Assisti aos episódios muito emocionada", contou em entrevista ao Plano Geral desta quarta-feira (5). A produção terá estreia mundial na Mostra Berlinale Series do Festival de Berlim 2025, que acontece entre 13 e 23 de fevereiro.

Sou muito interessada em voltar a fazer televisão, streaming, novela. Tem muitas coisas de cinema prestes a acontecer. Bruna Linzmeyer

A artista ainda ressalta a importância dos festivais para divulgar novas produções e o cinema brasileiro. "O que a gente está vivendo com 'Ainda estou Aqui' é o poder da sensação linda de pertencer", diz. "Essa sensação é uma as mais poderosa que existe, e é isso que a cultura faz a longo prazo", diz. "É uma trajetória longa, mas é por isso que a gente precisa das políticas públicas, dinheiro público investido dos nossos fins, para construir essa sensação".

