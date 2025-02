Chico: Tadeu mente em discurso do BBB 25 e deveria fazer isso mais vezes

Tadeu Schmidt fez seu tradicional discurso de eliminação para informar os participantes do BBB 25 que Giovanna e Gracyanne deixaram o jogo. A musa fitness foi para o Quarto Secreto —sem que os colegas de confinamento saibam— enquanto sua irmã deixou o programa definitivamente. A fala do apresentador foi um dos destaques do Central Splash desta quarta-feira (5).

Tadeu falou sobre a relação dos brothers que estavam no Paredão, e questionou os participantes se a relação que eles tem dentro da casa são apenas relacionadas ao jogo. "Tem uma coisa que vocês dizem, e agora eu estou falando com todo mundo, quando vão se dirigir aos adversários que é o seguinte: 'Ah, isso é só no jogo. Não é nada pessoal'. É mesmo? Dá para separar isso assim tão claramente?".

Para Chico Barney, Tadeu cumpriu as expectativas e entregou um discurso muito importante para o andamento do jogo.

Foi um recado muito forte para a casa (...) Eu vejo como um clamor quase. O Tadeu está quase se humilhando para ver se a galera se animar e se tem o tipo de embate que a gente gosta, e que é bom para o programa.

Chico Barney

Bárbara concorda, e reforça que o discurso de Tadeu também se conecta com coisas ditas pelos próprios participantes. Um dos exemplos foram as justificativas de Diogo após embate com Aline, em que o ator disse que "não foi nada pessoal".

Chico aponta que os participantes são muito criativos para interpretar o discurso de Tadeu, mas não para criar narrativas interessantes dentro do jogo. Na hora de anunciar a eliminação das irmãs, o apresentador tenta mostrar para os brothers que elas não foram eliminadas por conta do embate com Diogo e Vilma, mas por terem sido menos ativas no programa nas últimas semanas.

Ele faz questão o tempo todo de falar: 'Não acreditem nos fatos. Acreditem em mim' (...) De alguma maneira ele mente, mas eu gostaria que ele mentisse mais.

Chico Barney

BBB 25: Em má fase, Gracyanne usa Belo para comover o público, diz Chico

Belo se envolveu na torcida de Gracyanne no BBB 25. O pagodeiro, ex-marido da musa fitness, chegou a pedir votos para manter ela e sua irmã, Giovanna, no último Paredão. A relação deles foi um dos temas do Central Splash desta quarta-feira (5).

O cantor pediu votos para mantê-las no programa, mas acabou que Giovanna foi eliminada. Gracyanne foi a escolhida pelo público para ficar no Quarto Secreto, que lhe garante o retorno para o jogo e alguns benefícios, como ver conversas da casa enquanto está lá.

Enquanto aqui fora Belo torce para Gracyanne, a musa fala constantemente do ex-marido dentro do programa. Para Chico Barney, esta é uma forma de manter a sister conectada com o público.

Ele [Belo] é o principal elo da Gracyanne com o público. Por que ela não vai expor isso de alguma maneira?

Chico Barney

