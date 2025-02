BBB 25: Em má fase, Gracyanne usa Belo para comover o público, diz Chico

Belo se envolveu na torcida de Gracyanne no BBB 25. O pagodeiro, ex-marido da musa fitness, chegou a pedir votos para manter ela e sua irmã, Giovanna, no último Paredão. A relação deles foi um dos temas do Central Splash desta quarta-feira (5).

O cantor pediu votos para mantê-las no programa, mas acabou que Giovanna foi eliminada. Gracyanne foi a escolhida pelo público para ficar no Quarto Secreto, que lhe garante o retorno para o jogo e alguns benefícios, como ver conversas da casa enquanto está lá.

Enquanto aqui fora Belo torce para Gracyanne, a musa fala constantemente do ex-marido dentro do programa. Para Chico Barney, esta é uma forma de manter a sister conectada com o público.

Ele [Belo] é o principal elo da Gracyanne com o público. Por que ela não vai expor isso de alguma maneira?

Chico Barney

O colunista do UOL ainda acredita que, depois do divórcio, Belo se tornou um dos artistas mais populares do país. Isso acabou de forma positiva de Gracyanne, trazendo mais atenção para a vida da musa.

Gracyanne Barbosa se tornou a ex-esposa do artista mais famoso do Brasil. Ela foi chamada para o BBB. Até então ela tinha potencial para A Fazenda. Vamos falar aqui o português claro: a Gracyanne nunca teria sido cogitada para o BBB se não fosse toda a atenção que eles tiveram ano passado.

Chico Barney

