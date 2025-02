'Chega de Quarto Secreto': Dinâmica decepciona espectadores do BBB 25

Gracyanne Barbosa foi eleita para um Paredão Falso no BBB 25 (Globo). Desde terça (4), ela está no Quarto Secreto, onde tem acesso às câmeras da casa, com áudio, 24 horas por dia. No entanto, a dinâmica frustrou os espectadores, que têm pedido o fim da dinâmica no X (antigo Twitter).

Teve quem apontou que a musa fitness estaria sendo privilegiada demais:

Acho que deveríamos subir a tag, CHEGA DE QUARTO SECRETO, não votamos pra essas regalias, ela está ali como uma consequência pq eliminamos a irmã! Muita informação, muita proteção! Tá tudo errado! #BBB25 -- Cláudia Shift (@ShiftClaudia) February 5, 2025

Como pode a segundo lugar para ir pra rua ter toda essa mordomia. Nojentoooooooo! Chega de quarto secreto. -- Lili GeRRos??/ (@HelianeLili2012) February 5, 2025

Outros reclamaram que Gracy não estaria se comunicando com o público:

Eu acho que CHEGA DE QUARTO SECRETO pelo simples motivo de que ela não fala com a gente que tá assistindo. Não gera entretenimento nenhum. E ainda digo mais: CHEGA DE BBB. Um elenco flopado desse ninguém merece. #bbb25 -- Flávia ? (@fravistuirer) February 5, 2025

E não estaria gerando tanto assunto assim:

tropa dos que não aguentam mais ver gracyanne comendo CHEGA DE QUARTO SECRETO -- tata (@littleblacknix) February 5, 2025

O entretenimento do quarto secreto Gracyanne roncando #BBB25 pic.twitter.com/s5D9O5xoj8 -- kah (@kabiscoiteira) February 5, 2025

Mas outros saíram em defesa de Gracy:

CHEGA DE QUARTO SECRETO

Tão reclamando que ela só come , mas OQUE ELA VAI FAZER ALI DENTRO, SENDO QUE NAO TEM NADAAAAAAAA, E NAO É CULPA DELA , O POVO LA DE DENTRO NAO FALA NADA Q VAI AJUDAR ELA SE POSICIONAR DO JEITO QUE O POVO AQUI DE FORA QUER #BBB25 -- Maria Maria (@maryah5618) February 5, 2025

E teve quem disse que o acesso ilimitado a informações pode ajudar a movimentar o jogo:

Estão subindo a Tag CHEGA DE QUARTO SECRETO, pelo privilégio da Gracyanne Barbosa em ver tudo o tempo todo (sendo que Carla Diaz e Arthur aguiar tiveram momentos pra ver a casa), mas sinceramente acho bom. Não tá acontecendo nada no #BBB25, quem sabe até ela sair, ouça algo... pic.twitter.com/kDYl9cCwM0 -- Tiago Pereira (@Tiagupereira) February 5, 2025

Muitos, porém, afirmaram que o problema não estaria no Quarto Secreto:

Galera subindo CHEGA DE QUARTO SECRETO, sendo que o problema tá na casa. Não acontece nada, não falam nada,. Não tem briga, fofoca..nadaaa

O que a Graçy aí fazer EM UM QUARTO, além de comer e beber??? -- Vanessa (@Gavassivanessa) February 5, 2025

E concluíram que, em comparação às edições anteriores, a dinâmica deixou a desejar.

Pior quarto secreto na historia do BBB

CHEGA DE QUARTO SECRETO -- Delci (@Delci_SantosG) February 5, 2025

