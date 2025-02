Carolina Dieckmann posa de biquíni: 'Uma esticadinha logo cedo'

Carolina Dieckmann, 46, divulgou nas redes sociais registros de um banho de sol pela manhã.

O que aconteceu

Nas imagens, a atriz aparece vestindo um biquíni vermelho. "Uma esticadinha no sol logo cedo antes para um dia cheio", explicou ela na legenda da publicação, no Instagram.

Nos comentários do post, não faltaram elogios à beleza da estrela global. "Te amo, maravilhosa!", derreteu-se um seguidor. "Como é linda!", concordou outro. "Deusa master do verão e de todas as estações do ano", enalteceu outro.

Carolina Dieckmann volta à TV em março, no remake de "Vale Tudo". Ela interpretará Leila, personagem que na versão original pertenceu a Cássia Kis, 67 - e foi responsável por matar a grande vilã da história, Odete Roitman (Beatriz Segall / Débora Bloch).