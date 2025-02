Camilla e Thamiris jogam dinâmica e atualizam prêmio do BBB 25; veja

Camilla e Thamiris participaram da segunda dinâmica "Pegar ou Guardar" e atualizaram o valor do prêmio do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Escolhidas por Giovanna e Gracyanne antes de serem "eliminadas", as irmãs tiveram que escolher se aumentariam o valor do prêmio do programa ou se ficariam com o dinheiro.

No confessionário, foi oferecido R$ 35 mil reais para cada uma delas ou mais R$ 70 mil no valor do prêmio final. Caso elas escolhessem ficar com o dinheiro, um dos quartos da casa seria fechado por tempo indeterminado.

Elas pensaram um pouco e depois decidiram pegar o dinheiro. Com isso, o valor total do prêmio continua em R$ 2.530.000.

Com isso, o quarto Anos 50 está fechado por tempo indeterminado.

