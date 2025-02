Brothers são liberados de consequência do almoço do Big Fone no BBB 25

Após uma semana, Daniele Hypolito e Mateus foram liberados para mudar de quarto no BBB 25.

O que aconteceu

Na tarde desta quarta-feira (5), os confinados foram surpreendidos com um anúncio da produção do programa. "Atenção, Daniele e Mateus estão liberados da troca dos quartos", o Big Boss afirmou.

Ao ouvir a novidade, Dani, Joselma, Gabriel e Camilla celebraram o fim da consequência. Diego Hypolito também comemorou: "Vai ficar grudadinha comigo", garantiu o ginasta para irmã.

Na última quarta-feira (29), Eva e Renata ganharam um almoço do Big Fone e puderam convidar duas duplas. Durante a refeição, os seis tiveram que decidir em consenso algumas consequência para outros participantes.

Daniele e Mateus foram escolhidos para trocarem de quarto, deixando para trás suas próprias duplas. Enquanto a atleta foi para o quarto Nordeste, o arquiteto foi para o Anos 50.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas