Brother sonha com o fim da duplas e acerta dinâmica do BBB 25: 'Elimina um'

Ainda ser saber que a ideia das duplas já chegou ao fim, Vinícius, 28, afirmou que sonhou com uma nova fase do BBB 25.

O que aconteceu

Durante a tarde desta quarta-feira (5), o promotor de eventos conversou com Guilherme sobre um sonho que teve. "Eu sonhei com a dinâmica de separação de dupla. Ia ter uma dinâmica na prova... quem perdesse, já ia estar no Paredão já separado com a dupla".

O genro de Joselma questionou se neste sonho, após o término da prova, apenas uma pessoa da dupla iria para a berlinda. "Não, os dois estavam. Aí quando a galera votasse e o Líder fizesse a divisão, já seria individual. Aí o votação do domingo já seria individual", explicou Vini.

Sem nem imaginar que sua sogra estava certa, Guilherme mencionou uma teoria da dona de casa. "Delma falou outra coisa. Ir no Paredão duplo, mas já no Paredão ser uma eliminação individual. E na hora a gente fica sabendo. Tipo Gra e Gi, Di e Dani. Mas na hora só elimina uma pessoa, entendeu".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas