Black Sabbath se reunirá pela primeira vez em 20 anos

Por Hanna Rantala

BIRMINGHAM, Inglaterra (Reuters) - A formação original da lenda do heavy metal Black Sabbath tocará junta pela primeira vez em 20 anos em um show único em Birmingham, Inglaterra, neste verão, disseram os organizadores nesta quarta-feira.

O show de 5 de julho no local de nascimento da banda contará com Ozzy Osbourne, o guitarrista Tony Iommi, o baixista Geezer Butler e o baterista Bill Ward -- o grupo que foi pioneiro na música heavy metal no início da década de 1970 com sucessos como "War Pigs", "Paranoid" e "Iron Man".

Desde seu último show juntos em 2005, o Black Sabbath tem tocado em reuniões parciais, mas nunca com sua formação original.

O Black Sabbath, no que está sendo anunciado como seu último show, será a atração principal de um evento que contará com ícones do rock e do heavy metal, incluindo Metallica, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Lamb Of God e Anthrax e que será realizado no Villa Park.

Os lucros do show, chamado "Back to the Beginning", serão doados para instituições de caridade, incluindo a Cure Parkinson's, disseram os organizadores.

Osbourne, o carismático vocalista do grupo, que deixou a banda em 1979 devido a problemas com drogas e álcool e seguiu uma carreira solo de grande sucesso, disse em 2020 que havia sido diagnosticado com a doença de Parkinson.

"É... hora de eu retribuir ao lugar onde nasci", disse Osbourne, 76 anos, em um comunicado. "Como sou abençoado por poder fazer isso com a ajuda das pessoas que amo. Birmingham é a verdadeira casa do metal."

Os ingressos serão colocados à venda em 14 de fevereiro.