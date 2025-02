Após fugir da prisão, Rudá quase é assassinado em 'Mania de Você'

Nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo), Rudá (Nicolas Prattes) quase é assassinado.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

O amado de Viola (Gabz) conseguirá fugir da cadeia. Ele sai do local em uma fuga coletiva com outros presos.

Depois disso, o caiçara fica cara a cara com Molina (Rodrigo Lombardi). O encontro do mocinho será muito tenso, segundo informações do jornal O Globo.

O amante de Mércia (Adriana Esteves) aponta uma arma na cara de Rudá. Para fugir, o irmão de Iberê (Jaffar Bambirra) se jogará no mar.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.