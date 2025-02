Aline diz que não crucificará Diogo no BBB 25: 'Vejo muita verdade nele'

Mesmo após ser surpreendida após Diogo Almeida, 40, puxá-la para o paredão no BBB 25, Aline, 32, garantiu que não condenará o ator por esse erro.

O que aconteceu

Enquanto conversava com os moradores do quarto nordeste nesta madrugada (5), Aline defendeu o brother mesmo após os últimos acontecimentos. "Eu vejo o olhar dele, vejo muita verdade, antes tinha um olhar muito intimidador e eu não gostava, mas eu vejo verdade", garantiu.

Camilla então questionou se essa mudança na visão da sister não se dá pelo fato dela ter comunicado Diogo de que ele a intimidava. "Será que você vê assim porque foi comentado sobre isso e ele mudou?".

Mesmo que os brothers afirmassem que o ator estava se aproveitando da situação para fazer VT, a baiana afirmou que não irá condená-lo. "Naquela hora da roda de conversa que ele chegou eu tive que me colocar no lugar dele, porque se eu tivesse ido na hora que ele chamou ele poderia ter ficado com a imagem de manipulador, e mesmo que ele tivesse essa intenção ou não eu não queria essa imagem pra ele", garantiu.

Preocupada com a amiga, Vitória tentou alertar Aline sobre a falta de responsabilidade afetiva de Diogo. "No momento que ele, psicólogo, não dá match, ele não ter responsabilidade afetiva nisso, no momento que ele errou, sendo inteligente como ele é, eu não acho que é legal...".

A atriz ainda comentou sobre o fato dele se espantar com atitudes de algumas mulheres da casa, como ela e Gracyanne, que decidiram apontar o dedo para os erros dele. "Quando ele fala que ficou chocado, eu fico tipo 'não é pra tanto né?' [...] Vocês podiam ter transado e não ter conexão, não é sobre isso", afirmou, relembrando que o ator garantiu que "não teve nada profundo com Aline, já que eles nem transaram".

