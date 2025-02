'Atmosfera diferente', avalia Aline após eliminação de Gracyanne no BBB

Colaboração para Splash, no Rio

Na madrugada desta quarta-feira (05), após a saída de Gracyanne e Giovanna do BBB 25, os participantes perceberam uma mudança significativa no clima da casa. Em conversa na cozinha, os confinados relembraram a passagem das irmãs pela casa, sem saber que Gracyanne está no Quarto Secreto e que vai retornar para a casa.

O que aconteceu

Aline foi a primeira a comentar sobre o impacto da eliminação. "Estou sentindo a atmosfera diferente", afirmou a baiana que chegou a se emocionar. Gracyanne assistia a conversa do Quarto Secreto.

Mateus também compartilhou sua percepção e antecipou que os próximos dias trarão mais mudanças. "Eu acho que a gente ainda vai sentir mais ainda, quando for passando amanhã, depois de amanhã, quando a gente tiver indo pra academia, na piscina. Eu vou sentir muito", disse ele.

Vinicius ressaltou o espírito festivo da última celebração na casa. "Nessa última festa, todo mundo curtiu até o último instante", observou. Mateus complementou, destacando que Gracyanne aproveitou a festa de maneira especial. "Ela falou: 'cara, vou curtir pra caramba essa festa mesmo'."

Camilla finalizou o papo ressaltando a gratidão de Gracyanne por sua passagem pelo programa. "Ela tava feliz por ter essa passagem pelo programa. É grata pelas pessoas que conseguiu conhecer... mas o sentimento dela e da Gi é que elas não fariam nada de diferente."

Gracyanne Barbosa retornará para a casa. No entanto, a Globo ainda não disse quando isso deve ocorrer.