13 frases confirmam que diretor de Emília Pérez 'largou' Karla Sofía Gascón

O cineasta francês Jacques Audiard falou pela primeira vez sobre as polêmicas da protagonista de seu filme indicado ao Oscar "Emilia Pérez" e indicou ter largado mão de Karla Sofía Gascón. "Indesculpável", afirmou Audiard em entrevista ao site Deadline.

Veja 13 frases críticas do diretor

1 - Audiard quando questionado sobre o auge do filme com o acúmulo de indicações e prêmios até as polêmicas que a atriz se envolveu nas últimas semanas:

Você está falando especificamente sobre Karla Sofía e todas essas coisas?.

2 - O diretor ao falar das antigas postagens de sua protagonista — nem tão antigas assim, já que aconteceram desde pelo menos 2020 e 2021 e em seu perfil verificado no X (antigo Twitter):

Infelizmente [tudo das polêmicas] está ocupando todo espaço [na mídia] e isso me deixa muito triste.

3 - Jacques a respeito de como foi trabalhar com Gascón e seu sentimento agora:

É muito difícil para mim pensar no trabalho que fiz com Karla Sofía. A confiança que compartilhamos, a atmosfera excepcional que tivemos no set que foi baseada de fato na confiança.

4 - Audiard sobre como se sentiu ao tomar conhecimento das declaração virtuais de Gascón:

Quando você tem esse tipo de relacionamento e de repente você lê algo que aquela pessoa disse, coisas que são absolutamente odiosas e dignas de serem odiadas, é claro que esse relacionamento é afetado.

5 - O cineasta ao declarar que falas de Karla Sofía são "indisculpáveis":

É como se você caísse em um buraco. Porque o que Karla Sofía disse é indesculpável.

6 - Audiard afirmando que não quer falar com Gascón:

Não falei com ela e não quero falar.

Karla Sofía Gascón foi deixada de lado pelo diretor Jacques Audiard e Netflix em plena campanha do Oscar 2025 Imagem: Borja B. Hojas/WireImage via Getty Images

7 - O diretor questionando sobre as atitudes de sua protagonista após "cancelamento":

Ela está em uma abordagem autodestrutiva na qual não posso interferir, e realmente não entendo por que ela continua. Por que ela está se machucando? Por quê? Eu não entendo. Não entendo (...) por que ela está prejudicando pessoas que eram muito próximas dela.

8 - O diretor citando quem ele vai "defender", excluindo Gascón:

Estou pensando em mim mesmo, estou pensando em Zoe Saldaña e Selena Gomez. Só não entendo por que ela continua nos prejudicando.

9 - Audiard reafirmando que não quer entrar em contato com Gascón e aconselha:

Não vou entrar em contato com ela porque agora ela precisa refletir e assumir a responsabilidade por suas ações.

10 - O francês disparando que Gascón está se vitimizando:

Ela está realmente se fazendo de vítima. Ela está falando de si mesma como uma vítima, o que é surpreendente. É como se ela achasse que as palavras não machucam.

11 - Audiard sobre a continuidade da campanha para conseguir votos nas 13 categorias indicadas ao Oscar 2025:

Eu certamente vou participar [da campanha], mas no momento há algo triste nisso.

12 - O diretor afirmando que vai "gastar tempo" para ter que defender seu filme:

Agora há uma tristeza que temos que superar, se as coisas não estão claras, então precisamos lançar luz sobre elas e teremos que gastar tempo continuando a realmente defender este filme.

13 - Jacques Audiard, abandonando Gascón, e citando novamente que vai "defender" a Zoe Saldaña, que também concorre no Oscar 2025 na categoria de melhor atriz coadjuvante: