Yas: Com eliminação de Diogo, Vilma tem potencial de vilã no BBB 25

Dona Vilma, ao lado do filho, Diogo, entrou em um grande embate na casa do BBB 25 depois do último Sincerão. Ela chegou a protagonizar uma treta com Delma e Giovanna. Sua performance na dinâmica foi um dos temas do Splash Show desta terça-feira (4).

Para Yas Fiorelo, dona Vilma tem potencial para se tornar uma grande personagem dentro do jogo. "Pode ser que venha aí o vilão desta edição".

Ela finalmente abriu a boca e aí a gente descobriu porque ela sempre fica calada. Quando ela abre a boca, é para botar o povo abaixo de cachorro

Yas Fiorelo

Leão Lobo complementou que dona Vilma se revelou como "a sogra" da temporada, no pior sentido da palavra. "Aquela que sacaneia a nora e tudo mais".

Pedro Bonvivant, convidado do programa, argumenta que Diogo desempenha um papel de "travar" a mãe dentro do jogo, justamente para não se queimar. "Eu acho que ele claramente fez um coachzão legal antes de entrar".

Dito isso, vamos eliminá-lo na primeira oportunidade. Que aí a gente fica só com a nossa Vilmoca, arrasando, barbarizando e botando os outros abaixo de cachorro

Yas Fiorelo

