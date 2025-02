Vitória pede desculpas para Diogo após Sincerão: 'Tomei as dores da Aline'

Vitória Strada, 28, e Diogo Almeida, 40, conversaram na tarde desta terça-feira (4), após trocarem farpas durante o Sincerão.

O que aconteceu

Chateado com tudo o que ouviu da colega de profissão, Diogo chamou Vitória para uma conversa. O brother começou esclarecendo o motivo de ter escolhido Aline e Vinícius no contragolpe, garantindo que priorizou proteger Vitória e Mateus.

A atriz bateu novamente no tópico de que era esperando que o participante demonstrasse um pouco mais de consideração pela ex-policial militar, visto que eles estavam desenvolvendo uma relação amorosa. "No momento que vocês tão juntos, de alguma forma aqui, criando alguma coisa, se envolvendo, ela se torna mais, pra mim... é óbvio que se ela se torna mais prioridade pra você do que era antes. Entende?".

Diogo rebateu, explicando que Aline não teve consideração por ele quando não o imunizou. "Se fosse dessa forma, mesmo, tinha que ser pra ambos. Por exemplo, Aline e Vinícius tinham o poder de salvar uma dupla do Paredão", disse.

Vitória afirmou que, não dar a imunidade para alguém, não era a mesma coisa que colocar uma dupla no paredão. Mesmo com uma visão diferente da atriz, Diogo reconheceu que causou dor em Aline.

Ainda na conversa, o filho de Vilma demonstrou sua chateação com Vitória após ser julgado por ela no Sincerão."Imaginava que algumas pessoas iam falar algumas coisas, mas não esperava vindo de você. E quando você falou, nossa... foi bem esquisito. Bem esquisito. Mas simbora. Mas bateu bem estranho".

O ator ainda garantiu que se preocupou com a sister quando a poupou do contragolpe. "Eu tenho movimentos de procurar ser justo, e realmente eu fiquei preocupado com vocês. Por já ter ido a dois Paredões, de ter que ir pro terceiro... De você ter questões com ansiedade, de vocês estarem no Monstro. Pensei: 'Caraca, que massacre em cima deles'".

Após ouvir atentamente, Vitória se desculpou pela forma como expressou sua opinião. "Te peço desculpa se falei de alguma forma, da forma que eu falei... mas eu não ia conseguir colocar outra situação que não o que tava batendo pra mim ali na hora.

A sister ainda afirmou que, após passar a tarde inteira conversando sobre o assunto, tomou partido por Aline. "Eu fiquei com muito sentimento de que, mesmo que eu estava ali na opção de ir pro Paredão, me pegou muito. Eu tomei um pouco as dores da Aline. Não sei se ela tomou tanto, mas bateu em mim. Acho que todo mundo tem direito de errar".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas