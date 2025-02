BBB: Vilma surpreende ao soltar 'Cala boca' para Giovanna durante Sincerão

Colaboração para Splash, no Rio

A edição desta segunda-feira (04) do BBB 25 foi marcada por diversas alfinetadas entre os participantes. Durante o polêmico quadro "Sincerão", Vilma e Giovanna protagonizaram uma discussão acalorada que culminou em um incisivo "Cala a boca!".

O que aconteceu

Na dinâmica, Giovanna escolheu Vilma como a participante que jamais formaria dupla. A irmã de Gracyanne Barbosa explicou. "Ontem, no Confessionário, todo mundo teve a chance de proteger outras duplas, mas depois saíram espalhando mentiras pela casa. Não adianta querer bancar a boa moça agora. Por isso dei o Queridômetro de mentirosa hoje", frisou Giovanna.

Vilma respondeu a colega de confinamento. "Você é mentirosa, cobrazinha". Giovanna tentou cortar Vilma, que estava visivelmente irritada. A mãe de Diogo tentou manter a calma e continuar fazendo a sua defesa, mas ao ser cortada, mais uma vez, perdeu a paciência e soltou a frase. "Cala a boca".

Após finalizarem, Giovanna comentou com a irmã sobre o episódio. "Gente, ela faltou muito com o respeito me mandando calar a boca", disse. Gracyanne Barbosa concordou.