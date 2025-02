Vilma detona Joselma após desentendimento no Sincerão: 'Foi só um café'

Vilma, 68, ficou indignada após Joselma, 42, garantir que não faria dupla com ela no BBB 25, após um episódio em que a mãe de Diogo Almeida teria puxado uma garrafa de café com agressividade.

O que aconteceu

Joselma criticou a maneira que Vilma se comporta durante o Sincerão desta última segunda-feira (3). A sogra de Guilherme garantiu que a sister se transforma quando está com raiva das pessoas, descontando de forma agressiva em todos.

A dona de casa ainda apontou o episódio da garrafa de café, em que Vilma teria puxado o objeto quando Joselma estava prestes a pegar. "Eu senti como se ela tivesse me destratado na hora de tomar um café, que ela ficou com raiva e puxou a garrafa pra junto dela", afirmou Joselma.

Após a dinâmica, Vilma ficou revoltada e garantiu que assim que se tornasse líder, iria descontar sua decepção na dona de casa. "[Estão] formando complô pra botar a gente pra fora. Agora, até Joselma vai dançar também! Deixa me dar a liderança pra ela ver uma coisa. P*rra, sacanagem... Mó respeito com ela pra ela falar que eu tô fazendo questão por comida?".

Sem conseguir mudar de assunto durante a madrugada, a mãe de Diogo seguiu indignada. "Dizer que eu puxei a garrafa de café com ignorância? Não tô lembrando dessa cena. Eu lembro que puxei e botei aqui porque Diogo tava fazendo o ovo pra tomar o café. Gente… Mas eu entendo ela. Ela não vai votar em ninguém aqui".

Antes de dormir, Vilma afirmou que Joselma estava seguindo a maioria ao arrumar argumentos básicos para criticá-la. "Eu não tratei ela mal nem nada, foi só uma garrafa de café, tanto que ela não tinha nem argumento pra justificar é um complôzinho".

