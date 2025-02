Verdade revelada: Tomás protagonizará cenas dolorosas em 'Mania de Você'

No capítulo desta terça-feira (4) de "Mania de Você" (Globo), Tomás descobre que não é filho biológico de Henrique e entra em desespero.

Logo após, Berta comenta com Fátima que investigará Ísis. A pilantra tentará reverter a situação e não assumirá que o pai pai do rapaz é, na verdade, Guga.

Magoadíssimo, Tomás avisa a Evelyn que não irá mais aceitar dinheiro de Berta e começará a mudar seu rumo na novela das 21h.

Guga (Allan Souza Lima), Ísis (Mariana Ximenes) e Henrique (Antonio Saboia) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Luma desconfia de Mércia. Sumiu alerta Bela para não deixar entrar ninguém no abrigo. Luma ameaça se separar de Mavi, se ele não esquecer Viola.

Daniel flagra Michele e Cristiano se beijando. Luma fica furiosa ao descobrir sobre as ações do resort. Luma comenta com Mavi que desconfia de que Mércia os esteja prejudicando. Luma procura Irmã Sônia para obter informações sobre o passado.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.