Final de 'Cabocla': veja tudo o que acontece no último capítulo da novela

O final de "Cabocla" (Globo) na faixa Edição Especial de novelas está marcado para o dia 14 de fevereiro. Splash reuniu os principais acontecimentos do último capítulo da trama.

O que vai acontecer

Neco jura que não viu Belinha vestida de noiva. Emerenciana e Boanerges se emocionam ao ver Belinha vestida de noiva, pronta para ir ao casamento.

Macário é transferido para Vitória. No local, ele não terá como usar sua influência política para forçar sua absolvição.

O carro de Boanerges quebra a caminho do casamento, para desespero de todos. No altar, Neco se preocupa com o atraso de Belinha. É Emerenciana quem faz o carro funcionar. Finalmente, o carro da noiva chega ao casamento.

Emocionados, Emerenciana e Boanerges nem acreditam que a filha está prestes a se casar. Boanerges conduz Belinha ao altar, todo orgulhoso. Feliz, o coronel entrega a filha ao noivo. Neco e Belinha se casam.

Boanerges e Nastácio se reconciliam. Antes de Nastácio partir para o Rio de Janeiro, Boanerges lhe dá uma boa quantia de dinheiro.

Pepa revela que está grávida novamente. Além dela, Emerenciana revela a Boanerges que está também esperando outro filho.

Tempos depois, num comício, Neco apresenta Boanerges como candidato a deputado estadual. Boanerges faz um discurso emocionado.

O bebê de Mariquinha é menino, como Tobias queria. Zuca e Luís têm uma menina. E enquanto Neco está no comício, Belinha dá à luz seu filho com Neco.