Tori Spelling, de 'Barrados', detalha trisal que fez com homem e mulher

Tori Spelling, 51, a eterna Donna do seriado 'Barrados no Baile', detalhou um trisal que fez com um homem e uma mulher.

O que aconteceu

Ela contou em seu podcast 'Miss Spelling' que já fez sexo a três. Tudo aconteceu durante uma viagem no famoso transatlântico Queen Mary. "Éramos eu, um homem e uma mulher".

A artista ainda disse que o encontro sexual aconteceu durante as filmagens do final da sexta temporada de Barrados. "Eu tive meu único e único ménage à trois. Éramos eu, um homem e uma mulher", explicou Tori nesta terça-feira (4). Ela disse que o elenco gravou no navio por alguns dias, hospedados em camarotes de luxo, e que ainda "conseguia se lembrar do quarto, que tinha muito veludo".

Questionada se gostou da experiência e se foi "mais ou menos" o que esperava, ela foi direta. "Menos. Nos anos 90, [ménage] era meio que uma coisa que você fazia essa coisa onde você ficava tipo, 'vamos chocar os garotos e fazê-los babar. E você ficava com sua amiga. Não importa se você tinha interesse em mulheres ou não, era meio que tipo 'são só duas garotas se beijando'", explicou.

Tori afirmou ainda que tinha "beijado muitas das colegas de elenco de Barrados". Porém, ela não citou nomes. Entre as atrizes que passaram pelo seriado estão Shannen Doherty, Jennie Garth, Gabrielle Carteris e Tiffani Thiessen.