Seis filhos com seis mulheres diferentes: as mães dos herdeiros de Leonardo

Leonardo, 61, é pai de seis filhos, todos com mães diferentes. Famoso por clássicos da música sertaneja, o artista também é conhecido pelos vários relacionamentos que manteve, incluindo algumas traições.

Conheça abaixo as mães de seus seis herdeiros:

Maria Aparecida Dantas

Leonardo ao lado do filho Pedro Leonardo e de sua primeira mulher, Maria Aparecida Imagem: Reprodução

Primeira esposa do sertanejo, Maria Aparecida é mãe de Pedro Leonardo, 37, o primogênito do cantor. Ela e Leonardo foram casados de 1985 a 1988. Maria Aparecida leva uma vida discreta e longe dos holofotes, mas mantém relação boa com o ex e com a atual companheira do cantor, Poliana Rocha.

Sandra Helena

Monyque Isabella ao lado da mãe, Sandra Imagem: Reprodução

Sandra, outra ex-companheira de Leonardo, também é avessa à fama. Da relação entre eles, nasceu Monyque Isabella, 33, a segunda herdeira do cantor.

Priscila Beatriz

Jéssica ao lado da mãe, Priscila Imagem: Reprodução

A designer de joias Priscila é a mãe de Jéssica Beatriz Costa, 30, a terceira filha de Leonardo. Nas redes sociais, Priscila costuma aparecer em fotos ao lado da filha, que é influenciadora.

Poliana Rocha

Poliana e Zé Felipe Imagem: Reprodução/Instagram

Atual esposa de Leonardo, Poliana é mãe de Zé Felipe, 26. Apesar de já ter tido episódios de separação e traição, o casamento dos dois já tem 27 anos. Durante alguns desses períodos conturbados de separação, o artista teve outros dois filhos. Além disso, Poliana também já expôs publicamente que foi traída pelo marido.

Liz Vargas

Matheus Vargas e Liz Vargas Imagem: Reprodução/Instagram

Leonardo e Liz se relacionaram no período em que ele estava separado de Poliana. Do relacionamento, nasceu Matheus Vargas, 25, que, assim como o irmão Zé Felipe, seguiu os passos do pai na música.

Naira Ávila

Naira Ávila, mãe de João Guilherme Imagem: Instagram

Naira é mãe de João Guilherme, caçula de Leonardo. O sertanejo e a ex-bailarina se relacionaram quando ele estava afastado de Poliana. Empresária, Naira vive longe dos holofotes, apesar de João Guilherme ser ator. Ele, aliás, já declarou que Leonardo foi um pai ausente, e que sua mãe precisou suprir esse vazio.

Atualmente, Leonardo e João Guilherme mantêm um bom relacionamento. O ator celebrou seu aniversário de 23 anos na fazenda do pai no último final de semana, mas a festa ficou marcada por um climão entre ele e o irmão mais velho, Pedro.