Sabrina Carpenter anuncia colaboração com Dolly Parton em deluxe de álbum

Sabrina Carpenter usou as redes sociais nesta terça-feira (4) para anunciar uma versão deluxe do álbum "Short n' Sweet", que lhe garantiu uma vitória inédita no Grammy 2025. O lançamento será em 14 de fevereiro.

O que aconteceu

A cantora compartilhou a novidade no X, antigo Twitter. Ela mostrou aos fãs um papel escrito à mão, com anotações sobre a versão deluxe do disco, lançado oficialmente em 23 de agosto de 2024.

A versão nova do disco conta com uma parceria com Dolly Parton. Sabrina vai dividir o microfone com a cantora country na faixa "Please Please Please", indicada ao Grammy 2025 como música do ano.

Além disso, Sabrina também vai lançar quatro novas faixas. São elas: "Busy Woman", "15 Minutes", "Couldn't Make It Any Harder" e "Bad Reviews".

Sabrina estreou no hall de indicados no Grammy deste ano. A cantora venceu as categorias de melhor performance pop solo com "Espresso", e melhor álbum pop vocal com "Short n' Sweet"