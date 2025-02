Em nova retaliação a Trump, China anuncia investigação contra o Google

A China abriu uma investigação contra o Google em uma nova resposta às taxas impostas pelo governo de Donald Trump.

O que aconteceu

Autoridades investigam se Google violou regulamentos antimonopólio da China. Outras empresas americanas, como a PVH Corp, holding da Calvin Klein, e a empresa de biotecnologia Illumina, entraram em uma lista de possíveis sanções.

China também respondeu com a adoção de tarifas. O Ministério das Finanças da China anunciou uma taxa de 15% para o carvão e o GNL dos EUA e 10% para o petróleo bruto, equipamentos agrícolas e alguns caminhões, bem como sedãs com motores grandes enviados dos Estados Unidos para a China.

Imposto de 10% sobre caminhões elétricos importados dos EUA pode afetar até vendas futuras da Tesla, de Elon Musk. Separadamente, o Ministério do Comércio anunciou novos controles de exportação para alguns metais — essenciais para eletrônicos, equipamentos militares e painéis solares.

Medidas foram anunciadas horas após entrar em vigor uma tarifa adicional de 10% sobre todas as importações chinesas para os EUA. Trump também anunciou taxas contra Canadá e México, mas países fecharam acordo para evitar uma guerra comercial.

Trump acusa China, Canadá e México de não fazerem o suficiente para deter o fluxo de fentanil para os EUA, um opioide responsável por uma grave crise de saúde no país. O republicano ameaçou "tarifas substancialmente mais altas" se a China não parar "de enviar fentanil". A China diz que o fentanil é um problema dos EUA e contestou as tarifas na OMC.

No caso dos vizinhos, os EUA suspenderam as tarifas após Canadá e México concordaram com a exigência de colocar 20 mil homens para proteger as fronteiras. Ao comentar o acordo, Donald Trump disse estar "muito satisfeito".

'É mais difícil China concordar com exigências dos EUA'

Os EUA são uma fonte relativamente pequena de petróleo bruto para a China, respondendo por 1,7% de suas importações no ano passado, no valor de cerca de US$ 6 bilhões. Pouco mais de 5% das importações de GNL da China vêm dos EUA.

Ao contrário do Canadá e do México, é claramente mais difícil para os EUA e a China concordarem com as exigências econômicas e políticas de Trump. O otimismo anterior do mercado em relação a um acordo rápido ainda parece incerto.

Mesmo que os dois países cheguem a um acordo sobre algumas questões, é possível ver as tarifas sendo usadas como uma ferramenta recorrente, o que pode ser uma fonte importante de volatilidade do mercado este ano.

Gary Ng, economista sênior da Natixis em Hong Kong

As novas tarifas da China só começarão em 10 de fevereiro, o que dá tempo para que os países cheguem em um acordo. Ontem, Trump anunciou que terá negociações com a China nas próximas 24 horas. Ele ainda sugeriu que a negociação poderá envolver o Canal do Panamá, que recentemente indicou que encerraria projetos chineses na região.

Em seu primeiro mandato, em 2018, Trump iniciou uma guerra comercial brutal de dois anos com a China. As tarifas de centenas de bilhões de dólares em mercadorias afetaram as cadeias de oferta globais e prejudicaram a economia mundial.

Com informações de Reuters, RFI e AFP