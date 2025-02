Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 5 a 15/2

Viola fica emocionada ao ver o filho de Rudá. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 5 de fevereiro

Rodhes faz descobertas sobre Filipa e sua mãe. Daniel se sente culpado por causa de Cristiano. Viola se emociona ao ver o filho de Rudá. Michele demonstra preocupação com Cristiano. Ísis fica furiosa com Tomás ao saber que o filho pediu a Berta para retirá-los do testamento. Cristiano pede emprego para Gael. Michele manda Daniel demiti-la. Mavi consegue descobrir informações que ajudam na investigação de Luma.

Quinta-feira, 6 de fevereiro

Luma descobre que Irmã Sônia sabe de tudo o que Molina fez. Viola planta uma microcâmera na entrada da casa da mãe de Filipa. Tomás desconfia que Leidi chantageava Ísis porque sabia que ele não era filho biológico de Henrique. Gael enfrenta Robson. Luma confronta Mércia. Luma aprova a volta de Cristiano ao Violeta. Luma pressiona Irmã Sônia a contar a verdade, e a freira acaba confessando que Mércia e Molina roubaram tudo dela. Luma questiona a Irmã Sônia se Molina está vivo.

Sexta-feira, 7 de fevereiro

Irmã Sônia pede a Luma para esquecê-la. Rodhes coloca uma escuta na bolsa da mãe de Filipa. Michele deixa claro a Daniel que não haverá mais nada entre eles. Fátima descobre que Leidi e Sirlei são um casal de trambiqueiros. Sirlei implora para Fátima não contar a Berta o que descobriu sobre ele. Berta procura Michele e fica sabendo que Ísis inventou a história sobre a paternidade de Tomás. Rodhes executa um plano para descobrir o paradeiro de Filipa. Luma avisa a Mércia que está perto de descobrir toda a verdade e diz que poderá poupá-la caso se alie a ela.

Sábado, 8 de fevereiro

Mércia continua negando a Luma que esteja sendo orientada por alguém. Nahum conta a Rudá que Viola foi atrás de Filipa. Mavi convence Luma de que não há possibilidade de Molina estar vivo. Tomás diz a Evelyn que contará a verdade para Berta. Daniel fica constrangido com os elogios que recebe de Cristiano. Mavi se nega a participar da reunião para firmar o contrato com o grupo Eyer. Luma fica furiosa ao saber que o Grupo Eyer deterá 90% do controle e das ações, passando a ser sócio majoritário do resort Albacoa.

Segunda-feira, 10 de fevereiro

Mavi não chega a tempo de impedir Mércia de assinar o contrato com o grupo Eyer. Viola e Rodhes escutam a conversa entre Filipa e Antônia. Mavi se nega a dar mais dinheiro a Filipa. Berta descobre que foi enganada por Ísis, Sirlei, Leidi e Evelyn. Mavi faz descobertas sobre a venda dos quadros da família de Luma, e avisa à mulher que ela terá que ir a São Paulo para saber quem foram os compradores. Luma acusa Mércia de roubar sua herança junto a Molina. Rudá fica intrigado quando Edinho afirma saber de sua inocência na morte de Molina. Luma se esforça para saber quem foram os compradores das obras de arte roubadas de sua família.

Terça-feira, 11 de fevereiro

Rudá comenta com Nahum sobre a fala de Edinho. Diana pensa em sondar Mércia sobre Volney. Hugo tira Robson do restaurante, depois que o ex-marido de Fátima entra em confronto com Gael. Berta expulsa Sirlei e Leidi de sua casa. Molina produz um vídeo falso de Volney, e manda para Diana. Luma pede ajuda de Mavi na sua investigação sobre os quadros. Diante das ameaças de Luma, o galerista Leonardo acaba cedendo em mostrar à polícia provas de suas transações ilícitas. Rudá fica atônito quando Edinho questiona a morte de Molina.

Quarta-feira, 12 de fevereiro

Leonardo avisa a Molina que Luma o está pressionando. Edinho avisa a Rudá que o corpo que foi enterrado não era de Molina. Luma tenta fazer com que Mavi reaja. Mércia descobre que Filipa está viva e parabeniza Mavi. Iberê pede desculpas a Cristiano, que reage. Sirlei deixa claro a Leidi que ama Berta e que contará à ex-mulher o que Ísis fez com o pai de Tomás. Daniel decide demitir Michele, a pedido da jovem. Filipa diz a Mércia que Viola descobriu que ela está viva. Luma encontra Leonardo desacordado.

Quinta-feira, 13 de fevereiro

Luma é convocada a depor na delegacia. Molina admira os quadros que roubou de Cecília. Diana conta a Hugo que foi convidada para expor suas joias em São Paulo. Hugo reclama de dor de cabeça. Michele pede a Daniel para revogar sua demissão. Luma tenta convencer Alan a ajudá-la a descobrir o que aconteceu com Leonardo. Mércia avisa a Filipa que lhe dá o dinheiro, mas, em troca, ela deverá sair do país. Com a ajuda de Alan, Luma descobre que seus quadros foram comprados por Julius Eyer, e associa o nome ao grupo que fechou contrato com o Albacoa.

Sexta-feira, 14 de fevereiro

Edinho agride Rudá para garantir segredo sobre Molina. Mércia dá um ultimato para Filipa sair do país. Luma conta a Mavi que Julius Eyer comprou os quadros de Cecília, e pressiona Mércia. Berta passa mal, e Ísis não liga. Fátima aconselha Berta a pensar em ser feliz. Mércia diz a Molina que Luma não pode saber que ele é o Julius Eyler. Dimalice chama Rodhes para consertar o registro da casa de Filipa. Ísis conta a Cristiano que Michele estava com Daniel enquanto ele estava preso. Filipa fica perplexa ao ver Viola. Mércia apresenta um homem para Luma e Mavi, dizendo que se trata de Julius Eyer.

Sábado, 15 de fevereiro

Luma afirma a Mavi que desconfia de Julius Eyer. Viola tenta convencer Filipa a ajudar Rudá. Rudá é obrigado a cooperar com detentos para armar a fuga do presídio. Tomás ajuda Sirlei, que se embriaga por causa de Berta. Hugo desmaia, deixando Gael aflito. Michele não confessa a Cristiano que esteve com outra pessoa durante a ausência do namorado. Hugo pede a Gael que não conte a Diana e a Bruna que passou mal. Luma arma com uma mulher para alterar a bebida de Julius Eyer e confiscar o celular do falso empresário. Viola reconhece um segurança de Mavi e pressente que Filipa corre perigo. Luma prova a Mavi que Julius Eyer é um brasileiro farsante.